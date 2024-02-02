

Что известно о судье Нино Щербаковой, приговорившей Нату Перадзе к тюремному заключению?

02.02.2024 18:09





Нино Щербакова, которая сегодня приговорила Нату Перадзе к пяти суткам административного ареста по делу об облитии краской иконы с изображением Сталина, является судьей, оштрафовавшей журналистов Зуру Вардиашвили и Беку Джикурашвили, арестованных во время мартовских протестов против закона «об иноагентах».



Еще одним журналистом, дело которого рассматривала упомянутая судья, является основатель издания «Мтис амбеби» Гела Мтивлишвили. Несколько дней назад Мтивлишвили был арестован на акции против выселения на улице Кекелидзе в Тбилиси, когда, по его заявлению, занимался профессиональной деятельностью. Суд наложил на него штраф в размере 2000 лари.



Щербакова осуществляет судебную деятельность с декабря 2020 года. Она является членом Коллегии по административным делам Тбилисского городского суда, в ноябре 2023 года Высший совет юстиции назначил ее на должность судьи на бессрочный срок.



Из биографии, опубликованной на сайте Высшего совета юстиции, мы узнаем, что 38-летняя судья начала стажировку в Тбилисском городском суде в 2008 году.



В 2009-2016 годах Нино Щербакова работала в Коллегии по административным делам Тбилисского городского суда в должности секретаря заседания и помощника судьи, а в 2014 году сдала квалификационный экзамен на должность судьи по специальности гражданское и административное право. В 2016-2018 годах была главным консультантом-писателем Коллегии по административным делам Тбилисского городского суда. В 2018-2019 годах работала в Палате по административным делам Тбилисского апелляционного суда на должности писателя-референта.



Согласно декларации 2023 года, охватывающей период 2022 года, судья Нино Щербакова не владеет недвижимостью. В декларации на ее имя записан только автомобиль «Hyundai Elantra», который, согласно документу, судья приобрела в 2019 году за 6800 долларов США. Согласно последней декларации судья имеет на сберегательном счету 15 995 долларов США и 3 000 лари.



Обжаловано в Страсбурге

В марте 2023 года Нино Щербакова рассматривала дела и других задержанных на акции против т.н. «российского закона» об иноагентах.



Среди них — дело Георгия Меквабишвили, от имени которого Ассоциация молодых юристов Грузии обратилась в Европейский суд по правам человека.



Организация утверждает, что во время разгона митинга Меквабишвили снимал на телефон факт «предполагаемого жестокого обращения со стороны представителей правоохранительных органов по отношению к другому человеку» и призвал правоохранителей не применять насилие к участнику митинга. После чего полиция задержала его на основании статей Кодекса административных правонарушений: 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неподчинение законному порядку или требованию сотрудника правоохранительных органов).



Как сообщает АМЮГ, согласно заявлениям сотрудников правоохранительных органов, Меквабишвили был за законное требование полиции освободить проезжую часть, несмотря на то, что Меквабишвили шел по тротуару. В организации отмечают, что Меквабишвили провел в изоляторе временного содержания более 35 часов, при этом государство не обосновало причины продления срока его содержания под стражей. По данным АМЮГ, при рассмотрении дела об административном правонарушении этим вопросом не заинтересовался ни один судья.



«Заявитель был привлечен к административной ответственности на основании Кодекса об административных правонарушениях, принятого в 1984 году, в результате чего ему было предписано уплатить штраф в размере 2000 лари. Следует отметить, что принятое судом постановление носит шаблонный характер и не предусматривает надлежащего анализа отдельных обстоятельств дела. Несмотря на многочисленные недостатки в деле, апелляционный суд оставил решение в силе», — заявили в организации.



Как указывают в АМЮГ, дело выявило ряд системных проблем в стране, в том числе низкий стандарт правовых гарантий Кодекса об административных правонарушениях, практику шаблонных/необоснованных решений принимаемых национальными судами, безосновательные задержания лиц, что противоречит гарантиям, установленным Европейской конвенцией по правам человека.



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