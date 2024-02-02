

ЕНД обещает после победы на выборах построить в Озургети крупный аэропорт

02.02.2024 18:12





Председатель «Единого Национального движения» Леван Хабеишвили заявил, что сразу после победы на выборах «Коалиции Победы», в Озургети будет построен крупнейший в Западной Грузии аэропорт.



По словам Левана Хабеишвили, за последние пять лет 30% населения Озургети покинули страну, половина населения не имеет воды, 53% социально уязвимы, 70% не имеют канализации.



«Сейчас мы находимся в мэрии, где «Национальное движение», «Коалиция Победы» построят крупнейший аэропорт Западной Грузии, который станет логистическим центром, настоящим хабом и создаст десять тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. Тогда наши граждане не будут сбегать (за границу), они смогут найти достойную работу в Грузии», — сказал Хабеишвили.



Для информации, в Западной Грузии действуют два международных аэропорта: в городах Батуми и Кутаиси.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





