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ЕНД обещает после победы на выборах построить в Озургети крупный аэропорт
02.02.2024 18:12
Председатель «Единого Национального движения» Леван Хабеишвили заявил, что сразу после победы на выборах «Коалиции Победы», в Озургети будет построен крупнейший в Западной Грузии аэропорт.
По словам Левана Хабеишвили, за последние пять лет 30% населения Озургети покинули страну, половина населения не имеет воды, 53% социально уязвимы, 70% не имеют канализации.
«Сейчас мы находимся в мэрии, где «Национальное движение», «Коалиция Победы» построят крупнейший аэропорт Западной Грузии, который станет логистическим центром, настоящим хабом и создаст десять тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. Тогда наши граждане не будут сбегать (за границу), они смогут найти достойную работу в Грузии», — сказал Хабеишвили.
Для информации, в Западной Грузии действуют два международных аэропорта: в городах Батуми и Кутаиси.
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