

С 1 марта рекламные сообщения будут рассылаться только с согласия адресата

02.02.2024 18:44





Часть изменений в закон «О защите персональных данных» вступит в силу 1 марта. Новый закон, принятый парламентом в марте 2023 года, вступит в силу постепенно.



С 1 марта агрессивная маркетинговая SMS-кампания будет ограничена. Согласно новому закону обработка персональных данных для рекламных сообщений и рассылка рекламных сообщений разрешены только с согласия лица, которому направляется информация. Лицо, данные которого обрабатываются, в любом случае может отозвать данное согласие. В течение семи рабочих дней после получения запроса обработчик данных будет обязан прекратить обработку данных лица.



Обязательства по остальным направлениям вступят в силу с 1 июня. Любое государственное учреждение, а также некоторые частные компании будут обязаны иметь ответственного за защиту персональных данных.



За нарушения также предусмотрены санкции. Размер санкции определяет Служба по защите персональных данных. Верхний предел штрафа составляет 20 000 лари.





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