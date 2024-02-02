

Ираклий Кобахидзе официально представил парламенту состав правительства

02.02.2024 18:51





Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе представил парламенту состав правительства. Об этом было объявлено на сегодняшнем заседании бюро.



Изменение состава правительства коснется только министра обороны. Джуаншера Бурчуладзе сменит Ираклий Чиковани, мажоритарий Зугдиди, вице-спикер парламента.



Состав правительства следующий: министр культуры и спорта – Тея Цулукиани;



Министр экономики и устойчивого развития – Леван Давиташвили;



Министр иностранных дел – Илья Дарчиашвили;



Министр финансов – Лаша Хуцишвили;



Министр регионального развития и инфраструктуры – Ираклий Карселадзе;



Министр юстиции – Рати Брегадзе;



Министр внутренних дел – Вахтанг Гомелаури;



Министр обороны – Ираклий Чиковани;



Министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства – Отар Шамугия;



Министр образования, науки и молодежи – Георгий Амилахвари;



Министр по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, труда, здравоохранения и социальной защиты – Зураб Азарашвили;



Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия – Тея Ахвледиани;



Кроме того, в парламент была внесена и программа правительства, в которой пока изменений нет.



Ираклий Кобахидзе был представлен в качестве кандидата на пост премьер-министра на съезде партии «Грузинская мечта» 1 февраля.



Парламент утвердит премьер-министра и состав правительства 8 февраля.





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