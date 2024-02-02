

Герчинский: Политическая элита Грузии должна решить, насколько быстро они хотят выполнить эти 9 шагов

02.02.2024 18:56





Весьма обнадеживают первые заявления новопредставленного премьер-министра о том, что новое правительство, которое будет в конце следующей недели, готово очень усердно работать для продвижения Грузия в плане осуществления 9 шагов, - заявил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.



По его словам, политическая элита Грузии должна решить, как быстро они хотят реализовать 9 шагов, определенных Еврокомиссией.



«Политическая элита Грузии должна решить, насколько быстро они хотят выполнить эти 9 шагов. Со своей стороны, мы готовы как можно быстрее двигаться вперед для того, чтобы Грузия в этом же году перешла на следующий этап. Следующий этап – начало переговоров о вступлении, но это не в наших руках – не в руках Евросоюза, Брюсселя – это в руках политической элиты Грузии. Хочу повторить, мы искренне надеемся, что это будет инклюзивная работа, в которую будут вовлечены все политические силы, что при этом оппозиция будет конструктивной, гражданское общество полностью подключится и, несмотря на выборы, и это вполне естественно, что выборам будет уделено очень много внимания, параллельно будет продолжена работа по осуществлению 9 шагов. Весьма обнадеживают первые заявления новопредставленного премьер-министра о том, что новое правительство, которое будет в конце следующей недели, готово сесть и очень усердно работать с нашей помощью, с помощью ЕС для продвижения Грузия в плане осуществления 9 шагов», - отметил посол.





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