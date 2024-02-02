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Герчинский: Надеюсь, что сотрудничество ЕС с будущим правительством Грузии будет столь же успешным, как и с предыдущим


02.02.2024   19:43


Мы, Европейский союз, готовы работать со всеми правительствами и премьер-министрами Грузии, - заявил журналистам посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, отвечая на вопрос о правительственных изменениях, осуществленных в Грузии.

По словам посла, он надеется, что сотрудничество ЕС с будущим правительством Грузии будет столь же успешным, как и с предыдущим.

«Конечно, мы очень внимательно наблюдаем за правительственными изменениями. Насколько я понимаю, Ираклий Кобахидзе пока только выдвинут на пост премьер-министра, и парламент примет решение на следующей неделе. Так что ждем официального представления парламентом. Я уже заявил, что мы, Евросоюз, готовы работать со всеми правительствами и премьер-министрами Грузии. У нас было очень успешное сотрудничество с предыдущим премьер-министром и временным правительством. Я искренне надеюсь, что наше сотрудничество с будущим правительством, правительством премьер-министра Ираклия Кобахидзе, будет самое мало таким же успешным, как и с правительством его предшественника», - отметил посол.


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