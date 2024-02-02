

Основные задачи власти согласно новой правительственной программе

02.02.2024 20:31





Стабильность и безопасность нашей страны, защита каждой семьи, укрепление суверенитета страны, мирное урегулирование российско-грузинского конфликта и восстановление территориальной целостности Грузии остаются неизменными приоритетами правительства Грузии, - говорится в правительственной программе, которая сегодня была представлена парламенту Грузии вместе с обновленным правительством.



В программе идет речь об оккупации и региональных кризисах, при этом отмечается, что вызовы в этом плане возросли.



«На фоне глобальных вызовов для того, чтобы устойчивое и инклюзивное развитие отражалось на благосостоянии граждан, необходимо обеспечить преемственность реформ, максимально использовать ресурсы и потенциал и эффективно сотрудничать с международными партнерами.



Соответственно, целью нынешней правительственной программы является большее стимулирование экономики, поддержание стабильной и безопасной среды для каждого гражданина, укрепление демократических институтов и принятие эффективных шагов, необходимых для вступления Грузии в Европейский союз», - отмечается в правительственной программе.



В документе говорится, что усилия правительства будут направлены на несколько ключевых сфер.



С точки зрения внешней политики в документе подчеркивается необратимость интеграции в ЕС и мирное разрешение российско-грузинского конфликта.



«Внешняя политика, необратимость интеграции в ЕС, мирное урегулирование российско-грузинского конфликта, обеспечение безопасности и стабильного развития страны; общественная безопасность – основной задачей остается вступление в ЕС и евроатлантические структуры, восстановление территориальной целостности страны мирным путем, деоккупация, усиление региональной и глобальной роли Грузии с целью обеспечения дальнейшего быстрого развития страны», - говорится в документе.



Еще один вопрос, который входит в число приоритетов программы — экономическое развитие.



Согласно программе, еще одним приоритетом правительства является развитие социальной политики и человеческого капитала.



В правительственной программе также говорится, что остается приоритетом и построение демократических институтов.



«Государственное управление – построение демократических институтов и развитие системы публичной службы остаются неизменным приоритетом правительства, что также обеспечивает ускорение полноценной интеграции Грузии в Европейский союз. Правительство непрерывно продолжит предоставлять сервисы гражданам с еще большим стандартом и проводить политику, основанную на реальных нуждах и доказательствах», - отмечается в документе.



В документе также говорится, что правительство выражает полную готовность при участии широкой общественности и поддержке международных партнеров создать европейское будущее Грузии.



«Правительственная программа создает прочную основу для быстрого развития страны в ближайшие годы как на национальном, региональном, так и на глобальном уровне, приближает нас к исторической цели – вступлению в Европейский Союз и служит лучшему будущему каждого гражданина», - отмечается в документе.





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