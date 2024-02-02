

Грузия продолжит работать с институтами и государствами-членами ЕС с целью открытия переговоров о вступлении

02.02.2024 21:33





Грузия продолжит работать с институтами и государствами-членами ЕС с целью открытия переговоров о вступлении. Активно ведется работа по выполнению основных шагов, определенных Еврокомиссией, - говорится в правительственной программе, которая сегодня вместе с обновленным правительством была представлена на рассмотрение ​​парламенту Грузии.



Согласно документу, активное сотрудничество с Евросоюзом в сфере безопасности и обороны продолжится, в том числе по направлению приоритетов, предусмотренных стратегическим компасом Евросоюза, который, среди прочих направлений, подчеркивает важность морской безопасности на Черном море.



Кроме того, отмечается, что будет активно продолжена работа для достижения конкретных, ощутимых результатов в направлении деоккупации, что предполагает принятие практических шагов по полной реализации соглашения о прекращении огня, заключенного 12 августа 2008 года при посредничестве Европейского союза.



«Также важным направлением является подтверждение и выполнение Российской Федерации обязательства о неприменении силы и выводе российских вооруженных сил с оккупированных территорий; обеспечение создания механизмов международной безопасности на оккупированных территориях и расширение международного участия в этом процессе», - отмечается в документе.



В документе говорится, что в целях обеспечения дальнейшего углубления стратегического сотрудничества с главным стратегическим партнером страны – США будет продолжена интенсивная работа, в том числе по таким приоритетным направлениям, как: оборона и безопасность, европейская и евроатлантическая интеграция, мирное урегулирование конфликта, укрепление торгово-экономических связей, экономическое развитие и дальнейшее укрепление демократических институтов Грузии.



Согласно программе, особое внимание будет уделено развитию отношений в рамках декларации о стратегическом сотрудничестве с Китаем по всем приоритетным направлениям, определенным документом, включая углубление связей в торгово-экономической сфере, между народами, в культурной, образовательной, отраслевой и других областях, а также сохранение позитивной повестки существующего сотрудничества в международных форматах и ​​активное сотрудничество между Европой и Азией в плане увеличения объемов грузовых перевозок через Грузию.





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