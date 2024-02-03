

Вашадзе: Мы встречаемся с представителями Microsoft, обещаем, в Грузию придет много инвестиций

03.02.2024 16:23





За моей спиной офис Microsoft, и мы встречаемся с представителями крупных американских компаний. Какова цель? Мы хотим американских и европейских инвестиций в Грузию, - заявил председатель «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе во время визита в Microsoft, в США.



По словам одного из лидеров «Коалиции победы» Георгия Вашадзе, основными вопросами обсуждения на встрече являлось привлечение крупных американских инвестиций в Грузию.



«За моей спиной офис Microsoft, и мы встречаемся с представителями крупных американских компаний. Какова цель? Мы хотим американских и европейских инвестиций в Грузию. Россия находится под санкциями, у Грузии есть шанс привести закрытые там компании и создать высокооплачиваемые рабочие места. Этим должно быть занято правительство Грузии, и поэтому мы хотим победы, мы хотим изменить несправедливость, которая есть в стране, чтобы начать быстрое экономическое развитие, и мы обещаем, что в Грузию придет много американских и европейских инвестиций и вместе с ними мы максимум за четыре года полностью победим безработицу как проблему номер один в Грузии. Для этого нужны образованные и патриотичные люди у власти, и для этого мы все должны встать вместе», - сказал Вашадзе.





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