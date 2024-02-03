

Кадагишвили: Деятельность правительства была успешной, правительственный план не требует радикальных изменений

03.02.2024 16:27





То, что написано в этом тексте [правительственного плана] — единая позиция партии, правительства и парламента. Исходя из этого, конечно, радикальное и кардинальное изменение тут объективно войти не могло. Во-вторых, деятельность правительства была успешной, и, исходя из этого, не требует радикальных изменений, - так член парламентского большинства Ираклий Кадагишвили ответил на критику оппозиции в связи с тем, что правительственный план, представленный кандидатом в премьер-министры ничем не отличается от уже существующего правительственного плана.



По словам Кадагишвили, оппозиция для того является оппозицией, чтобы не поддерживать правительственный план и не дать ему отрицательную оценку, однако, по мнению депутата, оценки оппозиции будут в основном основываться на шутке.



«То, что написано в этом тексте [правительственного плана] — это единая позиция партии, правительства и парламента. Исходя из этого, конечно, радикальное и кардинальное изменение здесь объективно войти не могло. Во-вторых, деятельность правительства была успешной, и исходя из этого, не требует радикальных изменений. Утвержденный бюджет — это тот бюджет, который мы приняли месяц назад, и ответственность за этот бюджет, конечно, взята парламентом. Исходя из этого, коренных изменений и здесь не будет. Мы увидим, какими будут акценты и политические посылы нового премьер-министра, когда он выступит с речью.



Оппозицию беспокоят персональные вопросы, а не то, что делается в государстве для экономики и людей. Это те решения, которые сделают успешную политику еще более успешной, это и есть главная цель. Направления успешной политики многовекторны, и у нас есть прочная основа для того, чтобы быть еще более успешными по всем направлениям как в партийной жизни, так и в парламентской и государственной деятельности.



Оппозиция, конечно, не поддержит, оппозиция и существует для того, чтобы не поддерживать, если поддержит, то уже не будет оппозицией, а будет частью большинства. Исходя из этого, оппозиция не поддержит, будет давать отрицательные оценки, но в основном эти отрицательные оценки будут основаны на определенных шутках и не будут содержательными», - сказал Кадагишвили.





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