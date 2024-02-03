

Кадагишвили: Если цель оппозиции – навредить процессу реализации девяти рекомендаций, лучше не вмешиваться

03.02.2024 16:43





Что касается реализации девяти рекомендаций Евросоюза, то здесь мы имеем несколько иную картину, основанную на том, что если 12 рекомендаций должны были быть реализованы целиком в парламенте, то теперь основной акцент смещается на задачи, которые предстоит выполнить правительству, заявил депутат парламента Грузии от правящей партии Ираклий Кадагишвили.



Что касается участия оппозиции в процессе выполнения девяти рекомендаций, депутат от большинства отметил, что фракция «Лело» отказывается участвовать в обсуждениях, а в связи с остальной оппозицией важно качество их продуктивности в этом процессе.



«Политическая группа из трех-четырех человек говорит, что у меня есть свой план, и либо 150 человек поддержат его, либо я не буду участвовать и будет бойкот, не более того. Что касается того, будет ли задействована остальная оппозиция — здесь главное не вовлеченность, а цель участия и качество продуктивности. Если цель участия – навредить процессу, то лучше не вмешиваться, а если цель – внести конструктивность в процесс и продемонстрировать Европе настоящий консенсус, то мы это приветствуем», – заявил Ираклий Кадагишвили.







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