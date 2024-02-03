

Председатель «Сакпатента» встретился с президентом Европейского патентного ведомства

03.02.2024 17:03





Сосо Гиоргадзе, председатель Национального центра интеллектуальной собственности Грузии «Сакпатент», встретился в Мюнхене с президентом Европейского патентного ведомства (ЕПВ) Антонио Кампиносом. Это первая официальная встреча на уровне руководителей патентных ведомств после вступления 15 января этого года в силу Соглашения о валидации.



На встрече было отмечено, что Соглашение о валидации является взаимовыгодным, поскольку к европейскому патентному пространству в лице Грузии добавилась 45-я страна — одна из самых быстрорастущих экономик региона, обладающая современной и эффективной системой защиты прав интеллектуальной собственности. С другой стороны для Грузии, которая месяц назад получила статус кандидата в члены ЕС, вступление в силу Соглашения о валидации является еще одним важным шагом на пути к европейской интеграции.





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