

Цилосани: Липовые похождения оппозиции к линии оккупации ничего не меняют, только вредят стране

03.02.2024 18:57





Член парламента Грузии от правящей партии, председатель комитета по аграрным вопросам Нино Цилосани ответила на заявления оппозиции по поводу того, что Ираклий Кобахидзе не посещал линию оккупации.



По ее словам, липовые похождения оппозиции к линии оккупации ничего не меняют, только вредят стране.



«Ираклий Кобахидзе и в программе правительства, и в своем выступлении основной упор сделал на возвращение оккупированных территорий, на наших сестер и братьев — абхазов, осетин, поэтому разрядка оккупационной политики и проведение реальной политики будет одним из из его основных направлений. Я не могу ответить оппозиции на все это, потому что их липовые похождения оппозиции к линии оккупации ничего не меняют, а в общем только вредят стране. Только поездками на линию оккупацию ничего не смогут ничего сделать. Поэтому пусть сконцентрируются на деле, а не на пиаре и популистских шагах», — заявила журналистам Нино Цилосани.







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