

Грузинская «дочка» SOCAR предупредила о схеме мошенничества с использованием имени компании

03.02.2024 21:03









«В последнее время от имени SOCAR циркулируют различные сообщения, призывающие людей инвестировать в активы SOCAR. Компания предупреждает не верить в эту мошенническую схему и не инвестировать в подобные предложения», — говорится в заявлении компании.



В SOCAR Georgia Petroleum напоминают, что вся информация о реальной маркетинговой деятельности доступна на официальном



SOCAR Georgia Petroleum – «дочка» государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), которая работает в Грузии с 2006 года.

SOCAR Georgia Petroleum предупреждает граждан о случаях мошенничества с использованием их имени – злоумышленники предлагают потенциальным жертвам «инвестировать» в активы авторитетной компании.«В последнее время от имени SOCAR циркулируют различные сообщения, призывающие людей инвестировать в активы SOCAR. Компания предупреждает не верить в эту мошенническую схему и не инвестировать в подобные предложения», — говорится в заявлении компании.В SOCAR Georgia Petroleum напоминают, что вся информация о реальной маркетинговой деятельности доступна на официальном сайте странице компании в Facebook. Достоверность информации также можно проверить, позвонив на горячую линию: *0001.SOCAR Georgia Petroleum – «дочка» государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), которая работает в Грузии с 2006 года.



Источник: Новости - Грузия

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