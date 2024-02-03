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Грузинская «дочка» SOCAR предупредила о схеме мошенничества с использованием имени компании
03.02.2024 21:03
SOCAR Georgia Petroleum предупреждает граждан о случаях мошенничества с использованием их имени – злоумышленники предлагают потенциальным жертвам «инвестировать» в активы авторитетной компании.
«В последнее время от имени SOCAR циркулируют различные сообщения, призывающие людей инвестировать в активы SOCAR. Компания предупреждает не верить в эту мошенническую схему и не инвестировать в подобные предложения», — говорится в заявлении компании.
В SOCAR Georgia Petroleum напоминают, что вся информация о реальной маркетинговой деятельности доступна на официальном сайте и странице компании в Facebook. Достоверность информации также можно проверить, позвонив на горячую линию: *0001.
SOCAR Georgia Petroleum – «дочка» государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), которая работает в Грузии с 2006 года.
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