|
|
|
Анджей Дуда: Россия нарушает международное право, она агрессор и оккупант
03.02.2024 21:30
Россия нарушает международное право, она агрессор и оккупант, - президент Польши Анджей Дуда пояснил свое заявление по поводу Крыма, сообщает «Европейская правда».
«Мои действия и позиция относительно жестокой агрессии России против Украины были и есть четкими с первого дня: Россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом», - заявил Дуда.
Президент Польши подчеркнул, что российская агрессия против Украины и оккупация международно признанных украинских территорий, включая Крым, является преступлением.
«Эта война не может закончиться победой России. Российский империализм должен быть остановлен, разгромлен и заблокирован на будущее. Украина должна победить, потому что эту войну должен выиграть свободный мир. Мы все стоим бок о бок со свободной, суверенной и независимой Украиной против агрессии и жестокого империализма!», – отметил президент Польши.
Президент Польши Анджей Дуда в интервью Kanal Zero на вопрос, вернет ли Украина Крым, ответил, что не знает. Он подчеркнул, что верит в то, что Украина вернет Донецк и Луганск.
Слова президента Дуды прокомментировал посол Украины в Польше Василий Зварич. «Крым – это Украина: так есть и будет», – подчеркнул он.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна