

Анджей Дуда: Россия нарушает международное право, она агрессор и оккупант

03.02.2024 21:30





Россия нарушает международное право, она агрессор и оккупант, - президент Польши Анджей Дуда пояснил свое заявление по поводу Крыма, сообщает «Европейская правда».



«Мои действия и позиция относительно жестокой агрессии России против Украины были и есть четкими с первого дня: Россия нарушает международное право, является агрессором и оккупантом», - заявил Дуда.



Президент Польши подчеркнул, что российская агрессия против Украины и оккупация международно признанных украинских территорий, включая Крым, является преступлением.



«Эта война не может закончиться победой России. Российский империализм должен быть остановлен, разгромлен и заблокирован на будущее. Украина должна победить, потому что эту войну должен выиграть свободный мир. Мы все стоим бок о бок со свободной, суверенной и независимой Украиной против агрессии и жестокого империализма!», – отметил президент Польши.



Президент Польши Анджей Дуда в интервью Kanal Zero на вопрос, вернет ли Украина Крым, ответил, что не знает. Он подчеркнул, что верит в то, что Украина вернет Донецк и Луганск.



Слова президента Дуды прокомментировал посол Украины в Польше Василий Зварич. «Крым – это Украина: так есть и будет», – подчеркнул он.





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