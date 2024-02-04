

Картина «Кремль в огне» грузинского художника подарена президенту Украины

04.02.2024 12:51





«Кремль в огне» — картина грузинского художника Сандро Антадзе подарена президенту Украины, передает Paper Kartuli со ссылкой на издание AT.ge.



Полотно было показано в конце новогоднего выступления Владимира Зеленского накануне 2024 года — завершающим кадром, эффектной иллюстрацией слов лидера Украины.



Художник написал картину с изображением Кремля в Москве, снедаемого пламенем, в 2023 году. Работа была отправлена президенту Зеленскому, но автор не надеялся, что она достигнет столь важного адресата. И 1 января 2024 года Сандро Антадзе узнал, что его картину показали в новогоднем обращении лидера Украины.



«Я начал работать над этим холстом после российского вторжения в Украину, и в процессе написания картины я выплеснул в ней весь свой гнев и ненависть.



Рисуя, я думал о том, где должен оказаться этот холст, какое место было бы для него лучшим… Я отчетливо чувствовал, что он не должен висеть на простой стене, а должен был попасть туда, где его энергетика будет использована и материализуется», — поделился Антадзе с изданием AT.ge.



Художник рассказал, что создал несколько копий этой картины, придавая им в своих мыслях «магическую силу». Они несли для автора очень сильную энергетику.



Сандро Антадзе решил отправить одно полотно президенту Зеленскому, но, естественно, он думал о том, что в условиях войны в Украине работа может затеряться. Он стал искать человека, который связал бы его с Офисом президента Украины.



На связь с Антадзе вышел человек, пожелавший купить полотно и доставить его в Киев, но процесс затянулся. И 1 января 2024 года друг художника скинул ему ссылку на новогоднее обращение Владимира Зеленского, где в конце ролика крупным планом показали картину Сандро Антадзе.



«По моей задумке этот рисунок должен был оказаться в самом правильном месте, так оно и произошло», — написал художник в фейсбуке.



Источник: SOVA

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