

Украина и Франция приблизились к подписанию двустороннего соглашения о гарантиях безопасности

04.02.2024 13:05





Украина и Франция приблизились к финализации двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква по итогам встречи с делегацией Франции, пишет пресс-служба ОП.



В рамках визита французской делегации состоялся очередной раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности. Стороны обсудили доработанный проект соответствующего соглашения и согласовали позиции по отдельным элементам документа.



"Наши переговорные команды сегодня продемонстрировали ощутимый прогресс и приблизились к финализации двустороннего соглашения", – сказал Жовква.



В ОП также подчеркнули, что участники переговоров выразили надежду на вероятность подписания соглашения в ближайшее время.



Стороны подтвердили заинтересованность в усилении сотрудничества оборонных предприятий двух стран. Кроме того, собеседники обменялись мнениями по имплементации формулы мира и подготовке к проведению саммита мира в ближайшее время.







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