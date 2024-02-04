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Украина и Франция приблизились к подписанию двустороннего соглашения о гарантиях безопасности
04.02.2024 13:05
Украина и Франция приблизились к финализации двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква по итогам встречи с делегацией Франции, пишет пресс-служба ОП.
В рамках визита французской делегации состоялся очередной раунд переговоров с Францией по заключению двустороннего соглашения о предоставлении Украине гарантий безопасности. Стороны обсудили доработанный проект соответствующего соглашения и согласовали позиции по отдельным элементам документа.
"Наши переговорные команды сегодня продемонстрировали ощутимый прогресс и приблизились к финализации двустороннего соглашения", – сказал Жовква.
В ОП также подчеркнули, что участники переговоров выразили надежду на вероятность подписания соглашения в ближайшее время.
Стороны подтвердили заинтересованность в усилении сотрудничества оборонных предприятий двух стран. Кроме того, собеседники обменялись мнениями по имплементации формулы мира и подготовке к проведению саммита мира в ближайшее время.
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