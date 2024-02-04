

Джапаридзе^ Онкобольные, оставшиеся без внимания государства, вынуждены стоять на улице и бороться за спасение своей жизни

04.02.2024 16:01





К сожалению, сегодня онкологические больные, которые остались без внимания государства, вынуждены стоять на улице и бороться за спасение своей жизни. Я верю, что, объединившись, борясь, мы сможем дать возможность этим людям продолжить непрерывное лечение», - заявила представитель Михаила Саакашвили Софо Джапаридзе на акции в поддержку онкологических больных



По ее словам, они будут бороться до конца, чтобы люди с упомянутым диагнозом могли получать непрерывное лечение.



«Проблем очень много, а не одна или две, Кроме того, что здоровье этих людей и забота о здоровье этих людей заключены в лимиты, их лечение задерживается, клиники не получают от министерства денег на оказание услуг, и существует множество других проблем, из-за которых эти люди выходят на улицу. Люди, которым во многих случаях трудно даже передвигаться из-за тяжелых диагнозов, проходят трудный путь, очень трудный путь, но я верю, что с нашей поддержкой мы будем бороться с ними до конца, чтобы им больше не приходилось стоять на улице и просить государство спасти их жизни. К сожалению, сегодня мы совершенно лишены заботы, полностью остались вне внимания властей, и нам приходится бороться таким образом, но я считаю, что, выступая вместе, мы уже много раз добивались результатов, и это не будет исключением, мы будем бороться до конца, и сможем достичь того, чтобы эти люди могли получать непрерывное лечение», - заявила Софо Джапаридзе.





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