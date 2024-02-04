|
|
|
Завтра пройдет первая межпарламентская конференция Грузии и стран Западных Балкан
04.02.2024 20:58
В парламенте Грузии, по инициативе председателя комитета по интеграции с Европой Маки Бочоришвили, пройдет первая межпарламентская конференция Грузии и стран Западных Балкан по вопросам евроинтеграции. Эту информацию распространяет парламент Грузии.
По сообщению пресс-службы парламента, в конференции примут участие представители комитетов по евроинтеграции стран Западных Балкан из Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Сербии и Северной Македонии. В рамках конференции обсудят политику расширения ЕС, шаги, предпринятые к вступлению в ЕС, повестку дня соответствующих реформ и роль национальных парламентов в процессе переговоров.
Конференцию откроет председатель комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили. С приветственной речью к присутствующим обратятся председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили и полномочный посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна