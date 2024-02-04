

Завтра пройдет первая межпарламентская конференция Грузии и стран Западных Балкан

04.02.2024 20:58





В парламенте Грузии, по инициативе председателя комитета по интеграции с Европой Маки Бочоришвили, пройдет первая межпарламентская конференция Грузии и стран Западных Балкан по вопросам евроинтеграции. Эту информацию распространяет парламент Грузии.



По сообщению пресс-службы парламента, в конференции примут участие представители комитетов по евроинтеграции стран Западных Балкан из Албании, Боснии и Герцеговины, Черногории, Сербии и Северной Македонии. В рамках конференции обсудят политику расширения ЕС, шаги, предпринятые к вступлению в ЕС, повестку дня соответствующих реформ и роль национальных парламентов в процессе переговоров.



Конференцию откроет председатель комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили. С приветственной речью к присутствующим обратятся председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили и полномочный посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.





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