

Гомелаури: Главная опора системы – достойный, современный и мотивированный полицейский

05.02.2024 10:50





По словам кандидата на пост министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, главным приоритетом ведомства является создание в стране безопасной среды и эффективная борьба с криминалом. Об этом Вахтанг Гомелаури заявил во время выступления в парламенте Грузии, на совместном заседании комитетов по процедурным вопросам и правилам, защите прав человека и гражданской интеграции, обороне и безопасности и по юридическим вопросам.



Вахтанг Гомелаури рассказал о важных реформах и проектах, реализованных в министерстве во время пребывания на посту главы МВД, а также о планах на будущее.



Вахтанг Гомелаури отметил, что показатель раскрытия преступлений с каждым годом увеличивается, что является результатом неустанного труда каждого полицейского.



«Проекты, осуществление которых уже начало МВД и которые будут активно продолжены в ближайшие годы, это большая ответственность для каждого из нас. В нашем министерстве уже реализован ряд важных реформ, и этот процесс будет продолжаться.



Министерство внутренних дел является ведомством, ответственным за безопасность и правопорядок. Наш главный приоритет – создание безопасной среды и эффективная борьба с криминалом в стране.



То, чем я горжусь каждый день и что является результатом неустанного труда каждого полицейского, это статистические показатели - статистика раскрытия преступлений, которая растет с каждым годом и в конце 2023 года достигла беспрецедентной отметки, 64,87%», - сказал Вахтанг Гомелаури.





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