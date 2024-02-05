

Нацвлишвили: «Лело» не выразит доверие служащей интересам оккупанта власти

05.02.2024 11:00





«Лело» не выразит доверие власти, служащей интересам оккупанта, - об этом заявила журналистам депутат от «Лело» Анна Нацвлишвили.



По ее словам, с правительственными изменениями ничего не меняется.



«Кого бы правительство «Грузинской мечты» ни выдвинуло премьером и какой бы состав команды ни называло, факт неизменен – эта власть служит интересам оккупанта Грузии. Соответственно, «Лело», которое служит интересам Грузии, не выразит доверие и не поддержит власть, служащую интересам оккупанта», - заявила Нацвлишвили.



Сегодня парламент приступает к обсуждению вопроса выражения доверия правительству Грузии и программы правительства. Отраслевые комитеты парламента рассмотрят по специализации программу правительства и заслушают обновленный состав кабинет министров.



Сегодня в законодательном органе депутаты заслушают программу 7 кандидатов в министры.





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