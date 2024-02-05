

Ламинированные удостоверения личности будут бесплатны заменены на электронные ID-карты - Министр

05.02.2024 11:17





Кандидат на пост министра юстиции Рати Брегадзе рассказал о планах министерства на 2024 год в ходе обсуждения вопроса доверия правительству в парламенте Грузии.



Рати Брегадзе анонсировал бесплатную замену ламинированных удостоверений личности на электронные ID-карты.



«Ламинированные удостоверения личности, выданные до 2011 года, будут бесплатно заменены новыми электронными удостоверениями, в результате чего граждане смогут быстро и без ограничений пользоваться государственными сервисами», — заявил Рати Брегадзе.







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