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Ламинированные удостоверения личности будут бесплатны заменены на электронные ID-карты - Министр
05.02.2024 11:17
Кандидат на пост министра юстиции Рати Брегадзе рассказал о планах министерства на 2024 год в ходе обсуждения вопроса доверия правительству в парламенте Грузии.
Рати Брегадзе анонсировал бесплатную замену ламинированных удостоверений личности на электронные ID-карты.
«Ламинированные удостоверения личности, выданные до 2011 года, будут бесплатно заменены новыми электронными удостоверениями, в результате чего граждане смогут быстро и без ограничений пользоваться государственными сервисами», — заявил Рати Брегадзе.
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