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Бучукури: 70-80% плана правительства в точности повторяют программу, которую Гахария представил в декабре 2020 года
05.02.2024 11:39
70-80% плана правительства в точности повторяют ту программу, которую Георгий Гахария представил в декабре 2020 года - проблема то, что неясно, что правительство делало в течение трех лет, - об этом заявила журналистам депутат партии «За Грузию» Анна Бучукури.
По ее словам, их команда использует все платформы, чтобы задавать вопросы по различным темам.
«70-80% правительственной программы фактически повторяют ту программу, которую Георгий Гахария представил в декабре 2020 года, когда он второй раз был кандидатом на пост премьер-министра. Естественно, в этом нет вины или ничего плохого. Просто проблема то, что неясно, что правительство делало в течение трех лет. Лично для меня было «интересным» изменение формулировки касательно НАТО в направлении обороны, и я уверена, что у других и у нашей команды, естественно, возникнут вопросы по этому поводу», - сказала Бучукури.
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