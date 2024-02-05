

ЕНД не собирается выражать доверие составу правительства

05.02.2024 11:41





Этот состав правительства представляет интересы только «коц-элиты» (партийной элиты - ред.), а не народа - нашего доверия у него быть не может, - заявил журналистам депутат «Национального движения» Леван Бежашвили.



По его словам, они воспользуются возможностью и в ходе слушаний зададут вопросы в формате своей фракции и оппозиционных групп.



«Людей беспокоит рост бедности, низкие доходы, все больше граждан думают о том, чтобы покинуть Грузию и эмигрировать. На фоне этих экономических проблем представленный состав правительства абсолютно беспомощен. У Кобахидзе нет той квалификацией, которая пригодится в решении экономических проблем страны. Поэтому от нас составу этого правительства, который практически не меняется, доверия быть не может. Само сегодняшнее комитетское обсуждение тоже несерьезно, потому что на совместном заседании комитетов невозможно слушать сразу нескольких министров. Поэтому мы воспользуемся возможностью и в формате оппозиционных фракций зададим вопросы, которые актуальные для населения. Этот состав правительства представляет интересы только «коц-элиты», а не интересы народа», - заявил Бежашвили.



Сегодня парламент приступает к обсуждению вопроса выражения доверия правительству Грузии и программы правительства. Отраслевые комитеты парламента в соответствии со специализацией рассмотрят правительственную программу и обновленный состав кабмина. Комитетские слушания намечены также на 6 и 7 февраля. 7 февраля фракция «Национальное движение – Объединенная оппозиция» и оппозиционные политические группы совместно заслушают новый состав правительства, а 8 февраля – это сделают фракции «Грузинская мечта» и «Сила народа».





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