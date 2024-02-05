

Каха Каладзе: Неважно, поддержит ли оппозиция коплектацию правительства или нет

05.02.2024 11:56





"На самом деле есть только одна команда, которая называется "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", - заявил мэр столицы Каха Каладзе, комментируя тему комплектации правительства.



Как он сообщил СМИ, кандидат в премьер-министры Ираклий Кобахидзе пользуется полной поддержкой со стороны «Грузинской мечты».



«Конечно, Ираклий Кобахидзе имеет полную подддержку. Я уверен, что он станет успешным премьер-министром. Очень часто мы слышим анонсы о командах. На самом деле существует только одна команда под названием «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». Мы все вместе служим своей стране, людям, живущим здесь, и проводим интересы этой страны. Это будет продолжаться и в дальнейшем", - сказал мэр Тбилиси.



Что касается заявлений оппозиции о том, что они не поддержат кандидатов в министры, Каха Каладзе отвечает, что это не имеет существенного значения, потому что главное – это поддержка общественности.



«Их отношение к правительству для нас не новость. В основном они ограничиваются радикализмом, который вреден для нашей страны. Все предпринимаемые ими шаги направлены против развития и будущего страны. В первую очередь это вредно для них. К счастью, в стране много здравомыслящих людей. Я уверен, что едиными усилиями, единым участием всех, радикализм в Грузии никогда не увенчается успехом и всегда будет обречен на провал, как и в прошлые годы.



Поддержит ли оппозиция приход в правительство или нет, не имеет существенного значения. Источником власти является народ. Именно по решению населения нашей страны сегодня правительство представляет «Грузинская мечта». Поэтому для меня принципиально важна поддержка со стороны общества", - сказал мэр столицы.





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