

Кандидат в министры обороны спел дифирамбы Бидзине Иванишвили

05.02.2024 11:59





Будущий глава Минобороны Ираклий Чиковани в парламенте подчеркнул роль олигарха и основателя партии власти Бидзины Иванишвили в «демократизации» и «европейской трансформации» Грузии.



Чиковани выразил благодарность за доверие также утверждаемому на пост премьера Ираклию Кобахидзе.



«Я хотел бы подчеркнуть роль основателя нашей партии и почетного председателя партии господина Бидзины Иванишвили в поддержании мира, продвижении национальных интересов, демократизации нашей страны и фактически европейской трансформации.



Для меня большая честь доверие, выраженное мне господином Ираклием Кобахидзе — кандидата на пост премьер-министра.



Его верность Родине, добросовестное отношение к работе и неустанный труд являются образцом не только для меня, но и для любого патриота нашей страны», — отметил Ираклий Чиковани.



Отметим, на этой неделе парламент Грузии приступил к слушаниям кандидатов на должности министров в новом правительстве, который должен быть возглавлен Ираклием Кобахидзе.



Депутатам также предстоит утвердить программу нового правительства Грузии «Для построения европейского государства» и главу кабмина.



Пост министра покинул Джуаншер Бурчуладзе — новым главой Минобороны может стать Ираклий Чиковани. По словам Бурчуладзе, после небольшой паузы он решит, соглашаться ли на пост посла Грузии в НАТО, которая ему была предложена.



Напомним, перемены в партии и в исполнительной власти произошли после третьего «возвращения» олигарха Бидзины Иванишвили в политику Грузии. Об этом официально было заявлено на 7-м съезде партии власти — он был избран «почетным председателем» партии власти. В оппозиции часто повторяли, что никуда Иванишвили не уходил и управлял страной из-за кулис.



За «возвращением» олигарха последовала отставка Ираклия Гарибашвили с должности премьера — 29 января. Он занял пост председателя «Мечты».



На вопрос, почему Иванишвили ранее заявил, что премьер больше не будет заменен, олигарх ответил, что это было желанием самого Гарибашвили.





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