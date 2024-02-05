Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кандидат в министры обороны спел дифирамбы Бидзине Иванишвили


05.02.2024   11:59


Будущий глава Минобороны Ираклий Чиковани в парламенте подчеркнул роль олигарха и основателя партии власти Бидзины Иванишвили в «демократизации» и «европейской трансформации» Грузии.

Чиковани выразил благодарность за доверие также утверждаемому на пост премьера Ираклию Кобахидзе.

«Я хотел бы подчеркнуть роль основателя нашей партии и почетного председателя партии господина Бидзины Иванишвили в поддержании мира, продвижении национальных интересов, демократизации нашей страны и фактически европейской трансформации.

Для меня большая честь доверие, выраженное мне господином Ираклием Кобахидзе — кандидата на пост премьер-министра.

Его верность Родине, добросовестное отношение к работе и неустанный труд являются образцом не только для меня, но и для любого патриота нашей страны», — отметил Ираклий Чиковани.

Отметим, на этой неделе парламент Грузии приступил к слушаниям кандидатов на должности министров в новом правительстве, который должен быть возглавлен Ираклием Кобахидзе.

Депутатам также предстоит утвердить программу нового правительства Грузии «Для построения европейского государства» и главу кабмина.

Пост министра покинул Джуаншер Бурчуладзе — новым главой Минобороны может стать Ираклий Чиковани. По словам Бурчуладзе, после небольшой паузы он решит, соглашаться ли на пост посла Грузии в НАТО, которая ему была предложена.

Напомним, перемены в партии и в исполнительной власти произошли после третьего «возвращения» олигарха Бидзины Иванишвили в политику Грузии. Об этом официально было заявлено на 7-м съезде партии власти — он был избран «почетным председателем» партии власти. В оппозиции часто повторяли, что никуда Иванишвили не уходил и управлял страной из-за кулис.

За «возвращением» олигарха последовала отставка Ираклия Гарибашвили с должности премьера — 29 января. Он занял пост председателя «Мечты».

На вопрос, почему Иванишвили ранее заявил, что премьер больше не будет заменен, олигарх ответил, что это было желанием самого Гарибашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна