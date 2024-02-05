

Каладзе: Саакашвили выйдет на свободу, когда отбудет наказание

05.02.2024 12:23





«Украина находится в тяжелейшем положении, если Саакашвили является приоритетом, это их дело, Саакашвили выйдет на свободу, когда отбудет наказание», — заявил мэр столицы Каха Каладзе.



Каху Каладзе попросили дать оценку заявлению советника администрации президента Украины Михаила Подоляка, где он отметил: «Судьба Саакашвили является для нас приоритетом, Украина заинтересована в том, чтобы Саакашвили был свободным».



По словам Кахи Каладзе, Саакашвили отбывает наказание за конкретное преступление.



«У каждой страны есть свои приоритеты. Мне будет сложно вдаваться в детали и определять, что является приоритетом Украины, однако первое, чего я хочу пожелать этой стране – это мира. Врагу не пожелаю того, что происходит в Украине, это большая беда. Разрушенная инфраструктура, многочисленные жертвы как среди мирного населения, так и среди солдат. Тяжелейшее положение, поэтому если для них приоритет Саакашвили, это их дело. Что касается Саакашвили, то он виновен, отбывает наказание за конкретное преступление и, конечно, выйдет на свободу, когда отбудет наказание», — заявил Каха Каладзе.







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