

Советник офиса президента Украины призвал «Мечту» освободить Саакашвили

05.02.2024 12:26





Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал «Грузинскую мечту» освободить Михаила Саакашвили. Представитель офиса Зеленского подчеркнул, что для Киева судьба третьего президента Грузии осатется приоритетным вопросом.



«Судьба господина Саакашвили является для нас приоритетом. Министерство иностранных дел периодически, раз в неделю, обращается к официальным властям Грузии с тем или иным запросом, и президент Украины неоднократно заявлял, что он требует, чтобы Саакашвили был освобожден не в Украине, а в европейской стране, чтобы получить <соответствующее> лечение», — заявил Подоляк.



Представитель украинских властей отмечает, что «Грузинская мечта» выбрала неправильную стратегию в отношении экс-президента Грузии. По его словам, освобождение Саакашвили будет очень правильным и гуманным шагом со стороны правительства Грузии.



«Этот феномен необъясним для меня. Я понимаю, что у «Грузинской мечты» есть национальные послания, но у них исторически неверная стратегия в отношении президента Саакашвили. История должна писать, что президент Саакашвили не должен находиться в тюрьме и что он должен быть отправлен в любую страну для прохождения соответствующего лечения.



Я всегда буду подчеркивать, что Украина очень заинтересована в том, чтобы Саакашвили был полностью освобожден и мог пребывать на свободе, а не в заключении», — подчеркнул Подоляк.



Представитель Киева поясняет, что для «исторической справедливости», чтобы история «выглядела эффективной и верной», было бы очень хорошим шагом со стороны правительства Грузии освободить Саакашвили.



«Было бы очень правильно, если бы они предприняли гуманный шаг по отношению к Саакашвили», — заявил Подоляк.

Отметим, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили — гражданин Украины.



Он лишился гражданства Грузии в конце декабря 2015 года. Правящая «Грузинская мечта» объяснила это решение появлением у бывшего президента гражданства Украины. Михаил Саакашвили находится в клинике Vivamed в условиях заключения — в статусе иностранца.







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