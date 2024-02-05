

В школах Грузии намерены запустить «курс профилактики правонарушений»

05.02.2024 12:30





И.о. главы Минюста Рати Брегадзе на слушаниях в парламенте Грузии заявил, что в школах страны намерены запустить «курс профилактики правонарушений».



Этот курс, убежден Брегадзе, создаст «масштабные возможности» для превенции преступных действий в школе. Знания и навыки будут приобретаться учителями и они смогут выявлять их своевременно.



«В школах будет запущен курс профилактики правонарушений, в результате которого знания и навыки, приобретенные школьными учителями для своевременного выявления трудного поведения несовершеннолетних и реагирования на него, создадут масштабные возможности для профилактики правонарушений.



Это позволит еще больше усилить борьбу с преступностью в отношении несовершеннолетних совместно с Министерством внутренних дел», — заявил Рати Брегадзе.



Напомним, на неделе парламент приступил к слушаниям кандидатов на должности министров в новом правительстве, который должен быть возглавлен Ираклием Кобахидзе.



Депутатам также предстоит утвердить программу нового правительства Грузии «Для построения европейского государства» и главу кабмина.



Пост министра покинул Джуаншер Бурчуладзе — новым главой Минобороны может стать Ираклий Чиковани. По словам Бурчуладзе, после небольшой паузы он решит, соглашаться ли на пост посла Грузии в НАТО, которая ему была предложена.



Напомним, перемены в партии и в исполнительной власти произошли после третьего «возвращения» олигарха Бидзины Иванишвили в политику Грузии. Об этом официально было заявлено на 7-м съезде партии власти — он был избран «почетным председателем» партии власти. В оппозиции часто повторяли, что никуда Иванишвили не уходил и управлял страной из-за кулис.



За «возвращением» олигарха последовала отставка Ираклия Гарибашвили с должности премьера — 29 января. Он занял пост председателя «Мечты».



На вопрос, почему Иванишвили ранее заявил, что премьер больше не будет заменен, олигарх ответил, что это было желанием самого Гарибашвили.







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