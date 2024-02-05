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Член Тбилисского горсовета Георгий Ониани покинул ЕНД и примкнул к команде Ники Гварамия
05.02.2024 12:45
Член Тбилисского городского совета Георгий Ониани покинул ряды «Единого национального движения». Как написал Ониани в Facebook, он намерен продолжить политическую борьбу вместе с Никой Гварамия.
«Большая часть моей жизни связана с «Национальным движением», было много вызовов и трудностей, на которые мы отвечали единством», — написал политик, добавив, что год назад поменялось руководство партии, но его сотрудничество с новым руководством ЕНД не состоялось «по многим причинам».
«Поскольку я считаю, что нам больше нельзя терять времени и Бидзине Иванишвили, то есть российскому правлению, коррупции, мафии, мошенничеству, политическому правосудию и пренебрежению народом, следует положить конец, то я решил покинуть ряды очень важной для меня партии», — указал Ониани.
Ониани считает, что Ника Гварамия и «большая группа новых людей с большим потенциалом» выведут страну из того болота, в которое ее «загнал Бидзина Иванишвили».
В своем заявлении политик также пожелал успехов всем прозападным партиям и «общей победы на выборах 2024 года».
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