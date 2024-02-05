

Каладзе воспринимает распад «Национального движения» как необратимый процесс

05.02.2024 12:57





Не думаю, что в Грузии нашелся бы политик, который мог бы развалить «Национальное движение», кроме Левана Хабеишвили, - об этом заявил генеральный секретарь «Грузинской мечты» Каха Каладзе.



По его словам, именно Хабеишвили лучше всего объясняет, почему «разваливается «Национальное движение». Кроме того, Каладзе воспринимает распад «Национального движения» как необратимый процесс.



«В целом в оппозиции происходит перегруппировка, реально это представители одной группы, сегодня их можно называть одним именем, завтра другим, вчера были «Национальным движением», сегодня это «Лело», это не имеет существенного значения. Общество уже знает, кто эти люди, что они собой представляют, что ими движет, кем управляемы, откуда ими управляют, все ясно и понятно. Соответственно, кто куда пойдет и из какой партии выйдет или присоединится, не имеет существенного значения. Они ненавидят нашу страну, у них нет родины, они люди без родины, у них конкретные задания, откуда, как, от кого мы все знаем, и они это задание выполняют», - заявил Каладзе.





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