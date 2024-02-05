

Посол ЕС призвал всех политических лидеров в Грузии очень серьезно взглянуть на реформы

05.02.2024 13:21





По опыту стран Западных Балкан можно сказать, что страны, которые приближаются к этим реформам таким путем, быстрее достигнут успеха, чем те, которые осуществляют косметические изменения, - об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский на парламентской конференции Грузии и стран Западных Балкан по вопросам евроинтеграции.



«Что касается 12 приоритетов Грузии прошлого года и нынешних 9 шагов, роль парламента является решающей. Я призываю всех политических лидеров в Грузии очень серьезно взглянуть на эти реформы. По опыту стран Западных Балкан можно сказать, что страны, которые подходят к этим реформам таким путем, добиваются успеха быстрее, чем те, которые осуществляют косметические изменения. Не допускайте ошибок. Эти реформы должны быть трансформационными. Нельзя забывать, что необходимо больше, чем работать над девятью шагами», - отметил посол.



По его словам, в докладе по Грузии, опубликованном Евросоюзом в ноябре, установлены четкие шаги по приведению страны в соответствие с нормативно-правовой базой (acquis) Евросоюза.



«Эти рекомендации Евросоюза требуют совместной работы парламента, правительства, оппозиции и гражданского общества. Если Грузия хочет знать, что делать в последующие месяцы и годы, большая часть ответов содержится в этом отчете. Многие сферы требуют времени и затрат. Исходя из этой точки зрения, чем скорее вы начнете, тем будет легче, а как только вы добьетесь успеха и начнете применять стандарты ЕС, вы сможете привлечь инвестиции, в том числе из частного сектора. Инвесторы ценят стабильность, которую приносит применение правил ЕС и интеграция в единый рынок», - отметил посол.



По его словам, для реализации реформ важнейшим является национальный консенсус.



«Если мне следует назвать один политический фактор, который ускоряет путь Грузии к вступлению в ЕС и явно основан на опыте стран Западных Балкан, то это развитие национального консенсуса по вступлению в Евросоюз. Все политические силы должны отложить в сторону политические разногласия, чтобы работать вместе и осуществить эти реформы. Опыт показывает нам, что недостаточность политического консенсуса тормозит процесс вступления», - отметил посол.





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