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Папуашвили: Мы готовы поддержать строительство мостов сотрудничества между Западными Балканами и Восточным соседством
05.02.2024 14:11
«Я рад, что сегодня в парламенте Грузии мы обсуждаем такой вопрос, как расширение Евросоюза, как стратегическую инвестицию в мир, стабильность, безопасность и экономический рост всей Европы», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили во время выступления на межпарламентской конференции Грузии и стран Западных Балкан.
По заявлению председателя парламента, межпарламентская конференция Грузии и стран Западных Балкан направлена на обмен опытом по вопросам вступления в Евросоюз и углубление сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.
По словам Папуашвили, речь идет о таких вопросах, как: процесс проведения переговоров о вступлении, помощь, предоставляемая перед вступлением, лучшее управление процессом европеизации и др.
По словам председателя парламента, для Грузии интересны те вызовы, с которыми сталкиваются на этом пути страны Западных Балкан.
«Надеюсь, что опыт Грузии будет интересен участникам сегодняшнего мероприятия. В ближайшем будущем мы все станем полноправными членами одной большой семьи. Соответственно, мы готовы быть сегодня вашим близким и ценным партнером, а также способствовать строительству мостов сотрудничества между Западными Балканами и Восточного соседства ЕС», — заявил Шалва Папуашвили.
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