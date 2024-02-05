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В Грузии будет 130 Домов юстиции - министр


05.02.2024   14:29


О планах на 2024 год рассказал кандидат на пост министра юстиции Рати Брегадзе во время обсуждения вопроса доверия правительству в парламенте Грузии.

По его словам, в 2024 году строительство Домов юстиции будет активно продолжено, в результате обслуживать граждан по всей стране будут 130 филиалов Дома юстиции.

«Географический ареал Домов юстиции будет расширен, завершится строительство Домов юстиции в Тбилиси, я имею в виду филиал в Глдани, филиалы в Хашури, Самтредия, Терджола, Ахмета, Сагареджо, Хелвачаури, Цаиши, Зоти, Толеби, Шроша и Чала. В результате у нас будет 130 Домов юстиции по всей Грузии», — заявил Рати Брегадзе.


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