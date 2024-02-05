

Ахвледиани: Приоритет - социально-экономическая интеграция населения регионов компактного проживания этнических меньшинств

05.02.2024 15:42





Шаги, направленные на улучшение гражданского и политического участия этнических меньшинств, будут сосредоточены на более высоких стандартах. Особое внимание будет уделено усилению эффективности существующих консультационных механизмов, улучшению доступа к информации, повышению осведомленности о текущих проблемах, мерам по предотвращению дезинформации, и содействие эффективному осуществлению права голоса.



Об этом заявила госминистр Грузии по делам примирения и гражданского равенства Теа Ахвледиани на комитетских слушаниях в парламенте.



«В качестве приоритета мы считаем вопросы социально-экономической интеграции населения регионов компактного проживания этнических меньшинств. С этой целью прилагаются усилия по улучшению доступа к государственным программам и услугам, а также реализации инфраструктурных проектов, развитию предпринимательских навыков и занятости. В пилотном режиме будет запущено внедрение новой модели программы стажировок «1+4», специально разработанной для молодых людей, представляющих этнические меньшинства.



Реализация стратегических задач межкультурного диалога, направленных на представление, обмен и развитие культурного разнообразия, будет продолжена, в том числе посредством поддержки культурно-просветительских и спортивных мероприятий.



Следует отметить, что в 2024 году мы планируем провести комплексные тематические исследования с целью оценки воздействия и процесса реализации политики гражданского равенства и интеграции. В этом году также состоится первая среднесрочная оценка стратегии, в рамках которой будет измеряться прогресс, что станет важным ресурсом для принятия дальнейших научно обоснованных решений и эффективного управления деятельностью.



Уважаемые парламентарии, мы осознаем стоящие перед нами задачи, я и моя команда прекрасно осознаем степень ответственности, которую я буду нести перед страной в случае моего повторного одобрения. Заявляем о полной готовности к широкому инклюзивному сотрудничеству».





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