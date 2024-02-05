

Автомашины с иностранными номерами в Грузии штрафуются, но выехать из страны они могут беспрепятственно - министр

05.02.2024 16:03





Кандидат в министры ВД Вахтанг Гомелаури на совместном заседании комитетов в парламенте отвечая на вопрос депутата, почему не штрафуются автомобили, перемещающиеся в Грузии с российскими номерами, отвечает, что в случае нарушения закона штрафуются автомобили не только российские, но и всех стран.



«Граница контролировалась максимально. Наша команда не раз делала заявления по поводу безвиза, не мы установили безвизовый режим, его установил ваш бывший лидер и так идет по сей день. Российские машины, мол, не штрафуют. Штрафуются все машины, не только российские, из соседних с нами стран, или из несоседних, европейские - все [штрафуются]. Не штрафовали до сих пор, действительно, так было. Программа не могла считать, с тех пор, как началась война в Украине, после этого написали программу и теперь штрафуют, тем более, мы приняли закон, что когда машина выезжает, не сможет въехать, пока не буде уплачен штраф. То есть, мы не имеем права принудительно задерживать человека на границе, если он выезжает и скажем, у него есть штраф 50-100 лари.



Однако когда въезжает обратно, мы имеем право больше его не впускать. Соответственно, человек вынужден заплатить. До сих пор вообще не штрафовались», - сказал Гомелаури.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





