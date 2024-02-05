

Председатель комитета по обороне и безопасности провел встречу с послом США

05.02.2024 16:38





Председатель комитета по обороне и безопасности Ираклий Берая встретился с чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Грузии Робин Данниган.



По данным пресс-службы парламента, на встрече стороны обсудили направления стратегического сотрудничества между двумя странами и обсудили вопросы американской поддержки в сфере обороны и безопасности.



«Роль Соединенных Штатов Америки в укреплении безопасности и обороноспособности Грузии особенная. Стратегическое партнерство между двумя странами имеет большое значение не только для защиты национальных интересов наших стран, но и для укрепления региональной безопасности в целом. Дальнейшее углубление и укрепление этих отношений с США представляет для нас особый интерес. В ходе встречи с послом мы говорили о существующем стратегическом партнерстве между двумя странами и, особенно, вопросах сотрудничества в сфере обороны и безопасности», — заявил Ираклий Берая.



По оценке посла США, встреча с председателем комитета прошла продуктивно и интересно.



«На встрече мы обсудили стратегическое партнерство США и Грузии и, в частности, наши существующие отношения в сфере безопасности. Я думаю, что наши отношения в области безопасности являются одной из самых прочных опор нашего стратегического партнерства. На встрече мы также обсудили, как США могут продолжать поддерживать вступление Грузии в НАТО и Европейский союз. Я с большим уважением отношусь к нашему партнерству и высоко ценю роль, которую председатель комитета Ираклий Берая сыграл в укреплении наших отношений в сфере обороны и безопасности», — заявила Робин Данниган.







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