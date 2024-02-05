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Кандидат на пост главы Минобразования: Обнулена финансовая задолженность до 6 000 студентам с приостановленным статусом


05.02.2024   18:43


По информации кандидата в министры образования, науки и по делам молодежи Георгия Амилахвари, на данный момент обнулена финансовая задолженность до 6 000 студентам с приостановленным статусом.

Об этом он сообщил во время выступления на совместном заседании комитетов парламента Грузии.

«Идет осуществление программы, согласно которой до 30 тысячам студентов с приостановленным статусом финансовая задолженность обнуляется. На сегодняшний день этой возможностью воспользовались примерно до 6 тысяч студентов. Это продолжается непрерывно. У них есть 5-летний срок, чтобы восстановить свой статус и вернуться в аудитории в любой желаемый ими момент», - заявил Георгий Амилахвари.


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