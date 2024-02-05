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Cупруга Кобахидзе — глава находящегося в подчинении премьера Грузии агентства
05.02.2024 20:25
Cупруга будущего главы правительства Грузии Ираклия Кобахидзе — Наталия Моцонелидзе возглавляет находящееся в непосредственном подчинении премьера Агентство государственного и частного сотрудничества, пишет «Радио Свобода».
Информацию о месте работы жены будущего премьер-министра можно проверить не только на веб-сайте Агентства, но и в их публично опубликованных декларациях.
Агентство было создано правительством 5 сентября 2018 года. Тогда премьер-министром страны был Мамука Бахтадзе. С момента своего вступления в силу ведомство находится в прямом подчинении главы правительства — именно он назначает и освобождает от должности его председателей.
Наталия Моцонелидзе начала работу в Агентстве с июня 2019 года в должности заместителя председателя, а в ноябре стала исполняющей обязанности председателя. Это период, когда правительство возглавлял нынешний оппозиционер Георгий Гахария.
Главой ведомства Моцонелидзе была назначена при Ираклие Гарибашвили.
«Согласно законодательству, существует определенный срок, в течение которого она может написать заявление», — сообщили «Радио Свобода».
Отмечается, что Ираклий Кобахидзе заполнил последнюю декларацию 31 января 2024 года. Согласно декларации, он и его жена являются коллегами в Тбилисском государственном университете имени Иване Джавахишвили: муж — профессор, а жена — доцент. Согласно тому же документу, Моцонелидзе имеет больший доход, чем Кобахидзе.
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