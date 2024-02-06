

Сегодня президент обратится к депутатам со своим последним докладом

06.02.2024 10:25





Сегодня, 6 февраля, откроется весенняя сессия парламента Грузии. Сегодня же на первом пленарном заседании весенней сессии парламент заслушает ежегодный доклад президента по важнейшим вопросам состояния страны.



Саломе Зурабишвили придет в законодательный орган к 12:00.



Отметим, что Саломе Зурабишвили в статусе президента предстанет перед парламентом с последним докладом.





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