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Сегодня президент обратится к депутатам со своим последним докладом


06.02.2024   10:25


Сегодня, 6 февраля, откроется весенняя сессия парламента Грузии. Сегодня же на первом пленарном заседании весенней сессии парламент заслушает ежегодный доклад президента по важнейшим вопросам состояния страны.

Саломе Зурабишвили придет в законодательный орган к 12:00.

Отметим, что Саломе Зурабишвили в статусе президента предстанет перед парламентом с последним докладом.


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