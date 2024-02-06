

Кандидат в главы Минздрава обещает профинансировать онкобольным и ранние исследования

06.02.2024 10:44





Особое внимание уделяется учету потребностей граждан с онкологическим диагнозом. С прошлого года для всех граждан Грузии финансируются сервисы химио-, гормональной и лучевой терапии, а также онкохирургии, - об этом заявил Зураб Азарашвили, выступая в законодательном органе.



Кандидат в министры здравоохранения отметил, что в ближайший период ведомство профинансирует для пациентов с онкологическими заболеваниями и ранние исследования.



Зураб Азарашвили также рассказал о программе лечения за рубежом детей с онкологическим диагнозом и отметил, что в этом направлении международное сотрудничество заложит основу для развития сервиса детской онкологии в Грузии.



По его словам, министерство приступило к работе над проектом, который подразумевает переподготовку молодых врачей в направлении онкологии в ведущих зарубежных клиниках.



«Следует отметить начатую в 2023 году программа лечения за рубежом детей с онкологическим диагнозом, в рамках которой детям покрываются качественные и высокотехнологичные сервисы в 6 партнерских клиниках в Испании, Израиле и Турции. С момента запуска программы по сей день ею воспользовались или находятся в процессе лечения всего 50 маленьких пациентов», - сказал кандидат в министры.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





