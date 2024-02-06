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Ущерб, нанесенный стихией региону Самегрело-Земо-Сванети, изучат специальные комиссии - Госповеренный
06.02.2024 12:34
Государственный поверенный в Самегрело-Земо-Сванети Георгий Гугучия заявил, что ущерб, нанесенный региону сильным ветром и наводнениям, изучат специальные комиссии.
По его словам, все муниципальные службы работают в чрезвычайном режиме.
«Как только позволит погода, в кратчайшие сроки будут проведены восстановительные работы. Сумма ущерба пока неизвестна, ущерб изучат специальные комиссии», — заявил государственный поверенный Георгий Гугучия.
Он также прокомментировал вопрос дороги в направлении Местия, по его словам, с территории, где в результате схода ночью лавины застряли люди и транспортные средства, была осуществлена эвакуация 19-ти человек и машин.
Напомним, сильный ветер и наводнение создали проблемы в регионе Самегрело-Земо-Сванети.
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