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Ущерб, нанесенный стихией региону Самегрело-Земо-Сванети, изучат специальные комиссии - Госповеренный


06.02.2024   12:34


Государственный поверенный в Самегрело-Земо-Сванети Георгий Гугучия заявил, что ущерб, нанесенный региону сильным ветром и наводнениям, изучат специальные комиссии.

По его словам, все муниципальные службы работают в чрезвычайном режиме.

«Как только позволит погода, в кратчайшие сроки будут проведены восстановительные работы. Сумма ущерба пока неизвестна, ущерб изучат специальные комиссии», — заявил государственный поверенный Георгий Гугучия.

Он также прокомментировал вопрос дороги в направлении Местия, по его словам, с территории, где в результате схода ночью лавины застряли люди и транспортные средства, была осуществлена эвакуация 19-ти человек и машин.

Напомним, сильный ветер и наводнение создали проблемы в регионе Самегрело-Земо-Сванети.


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