

Вашадзе хочет услышать от президента, намерена ли она освободить Михаила Саакашвили

06.02.2024 12:42





Саломе Зурабишвили в этом году завершает свой президентский срок и мне важно услышать, намерена ли она освободить Михаила Саакашвили?! - заявил председатель партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.



По его словам, его также интересует позиция президента относительно правящей партии в год выборов.



«Это последний год ее президентства, и это важно с точки зрения выборов, в смысле того, как она видит и оценивает перспективы правящей команды, которая не хочет выполнять 9 пунктов… Она завершает в этом году свой президентский срок и мне, разумеется, важно услышать, намерена ли она освободить Михаила Саакашвили из заключения?!» - заявил Вашадзе.





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