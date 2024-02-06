

Бокучава: Для нас самый принципиальный вопрос - это политический плен Михаила Саакашвили

06.02.2024 12:48





«Для нас самый принципиальный вопрос — это политический плен Михаила Саакашвили, это историческая несправедливость, с которой может покончить Зурабишвили», — заявила председатель фракции «Национальное движение» Тина Бокучава.



По её словам, она надеется, что Саломе Зурабишвили будет откровенна с гражданами Грузии.



«Это последний отчет президента перед парламентом, и я уверена, что она осознает, что пришло время перемен, что смена власти неизбежна, это в интересах благополучия нашей страны. Я надеюсь, что мы услышим этот посыл от президента Зурабишвили. Для нас, естественно, одним из самых принципиальных вопросов является политический плен президента Саакашвили. Это историческая несправедливость, которой она может положить конец. Об этом, естественно, я тоже буду говорить в сегодняшнем выступлении. Мы считаем, что президент Зурабишвили должна использовать имеющиеся в её распоряжении конституционные рычаги и единолично принять решение, которое отвечает европейским и национальным интересам страны, а не одного человека», — заявила Тина Бокучава.







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