

Президент: Элитарная коррупция достигла новых масштабов

06.02.2024 13:33





Элитная коррупция достигла новых масштабов, что является показателем того, что аппетит элиты не имеет предела и фактически ничего не контролируется и никто не несет ответственности; это происходит потому, что элитная коррупция является необходимым цементом, который скрепляет надежную касту вокруг монолитной власти, - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили на первом пленарном заседании весенней сессии парламента, где она представляет годовой отчет.



По словам президента, после обретения Грузией независимости ни одно из правительств не смогло найти в себе силы «полностью разрушить монолит власти».



«После обретения независимости ни одно правительство не смогло найти в себе силы и волю полностью разрушить монолит власти и восстановить демократический баланс сил. Власть переходила из рук в руки, появлялся другой собственник, но система та и не была коренным образом преобразована. Эта система предполагает концентрацию власти в одних руках и на одной вертикали, использование суда и всех правоохранительных органов как вспомогательных инструментов власти», - сказал президент.



По мнению президента, судебный «клан» стал инкарнацией этой вечной системы.





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