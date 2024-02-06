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Зурабишвили: Я стою на этой трибуне впервые как президент страны-кандидата в ЕС – Мы сумели это сделать!
06.02.2024 13:34
Я сегодня не в последний раз стою на трибуне парламента, а стою на этой трибуне впервые как президент страны-кандидата в ЕС. Поздравляю всех с этой великой победой! Мы сумели это сделать! - заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, представляя годовой отчет на пленарном заседании парламента страны.
Как отметила Саломе Зурабишвили, 2023 год, «завершившийся таким большим достижением и новой надеждой, не обошелся без вызовов и трудностей».
«Вызовы коснулись сферы безопасности: беспощадная война, развязанная Россией в Украине, продолжилась. Россия не смогла сломить Украину. Более того, единство и солидарность Европы не пошатнулась, а даже усилилась. Несмотря на неудачу, или может именно из-за нее, Россия начала новую гибридную войну (войну без войны) против Грузии, для чего использует все формы и орудия», - заявила президент.
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