

Зурабишвили: Я, как президент этой страны, не могу и не буду заранее оценивать ни нового, ни будущего премьер-министра

06.02.2024 13:35





«Основная обязанность и ответственность лежит на том, в руках которого все рычаги власти, на правительстве, парламентском большинстве и теперь, их лидере Бидзине Иванишвили, они коллективно и лично обязаны немедленно выполнить 9 рекомендаций Евросоюза», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, представляя в парламенте годовой отчет.



Как отметила Саломе Зурабишвили, будучи президентом страны, она не может заранее оценивать будущего премьер-министра.



«Я, как президент этой страны, не могу и не буду заранее оценивать ни нового, ни будущего премьер-министра, а также то, что означают приход одного, уход другого и поощрение третьего, но я обязана озвучить с этой трибуны, что беспокоит общественность и на что они имеют право получить ответ. Такая подотчетность обществу является основным принципом демократии. Я обращаюсь к новому или будущему премьер-министру — вам, кто связан с допуском Гаврилова в парламент, аннулированием документа Шарля Мишеля, антиевропейской риторикой и импичментом, как вы намерены выполнять европейский заказ общества и, в частности, выполнить рекомендации перед выборами?



Представляете ли вы план: где будет четко и по срокам прописано, как вы будете менять состав Высшего совета юстиции и Верховного суда, где будет прописано, как вы будете обеспечивать кадровое обеспечение избирательной администрации консенсусом, где вы предоставите следственные права и независимость Антикоррупционной службе, где обеспечите независимость Национального банка и как мы должны приблизиться к внешней политике ЕС и политике безопасности. Однако главным адресатом вопросов общества сегодня является не премьер-министр, не председатель парламента и не правящая партия, а тот, кто реально управляет страной», — заявила Саломе Зурабишвили.





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