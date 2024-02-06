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Зурабишвили: План России по превращению порта Очамчире в военную базу служит переносу конфронтации на Черное море
06.02.2024 13:37
«Я не в последний раз стою у парламентской трибуны, но впервые стою у этой трибуны как президент страны-кандидата в ЕС», – заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время представления ежегодного отчета в парламенте.
Как отметила Саломе Зурабишвили, 2023 год, завершившийся большим достижением и новой надеждой, не обошелся без вызовов и трудностей.
По словам президента, вызовы коснулись и сферы безопасности, когда параллельно с войной, развязанной Россией в Украине, Россия начала новую атаку гибридной войны против Грузии.
«План России по превращению порта Очамчире в военную базу служит переносу конфронтации на Черное море, в наши территориальные воды и тем самым создает угрозу стратегической перспективе Черного моря.
Объявление мобилизации на оккупированных территориях, шаги, предпринятые в направлении аннексии (захват порта Очамчире, государственной резиденции в Бичвинта и сухумского аэропорта Бабушера), пренебрежение правами человека, уничтожение культуры и самобытности.
На линии оккупации продолжаются постоянные запугивания, преследования, похищения и убийства населения.
В масштабах государства происходит антизападная и псевдо единоверная пропаганда, поощрение/финансирование пророссийских группировок, учащение кибератак на государственные институты – намек на то, чего ожидать от выборов. К категории гибридной войны относится массовая российская иммиграция, которая оказала прямое влияние на экономику и в целом увеличила зависимость страны от российских денег и рынков, а также долю российского капитала в стране. Также гибридная стратегия основана на ряде различных провокаций: возобновление полетов, беспрепятственный въезд высокопоставленных чиновников ФСБ, российский круизный лайнер в Батуми, икона Сталина в соборе Святой Троицы. Все это направлено на разжигание ненависти, конфронтации и угрозы дестабилизации в обществе», — заявила Саломе Зурабишвили.
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