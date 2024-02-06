

Экс-советник олигарха: Иванишвили — главное действующее лицо грузинской политики

06.02.2024 13:38





Неформальный экс-советник Бидзины Иванишвили Линкольн Митчелл в интервью «Радио Свобода» заявил, что олигарх и основатель «Грузинской мечты» — это главное действующее лицо грузинской политики.



Он не может назвать третье появление Иванишвили «возвращением».



«Прежде всего, я скажу, что не могу назвать это возвращением. <> Ты не можешь вернуться в место, которое ты никогда не покидал. С 2012 года Бидзина является главным действующим лицом грузинской политики, несмотря на свой формальный статус.



На этот раз он вернулся к формальному статусу, я подозреваю, по нескольким причинам. Во-первых, он выбрал время — он вернулся перед выборами. Также ясно, что смена премьер-министра входила в его планы и он хотел осуществить этот маневр задолго до выборов», — заявил бывший советник.



Политический консультант отмечает, что есть много «непонятных вещей», которые делает Иванишвили — таких, как замена премьера Грузии, тем более «Гарибашвили более верен Иванишвили — даже больше, чем Кобахидзе».



«Бидзина — хороший стратег, но когда дело доходит до политической коммуникации, здесь ему трудно. <> Скорее всего, он посчитал, что никто не будет сильно беспокоиться о том, чтобы сказать одно, а сделать другое, ему не придется за это расплачиваться.



Главный вопрос здесь в том, почему он заменил Гарибашвили на Кобахидзе, в то время как последний еще более непопулярен. Это странный шаг. Мы не должны забывать одно: кто стоит у уха Бидзины и нашептывает ему?.. Возможно, была своего рода «кампания нашептывания» в пользу Кобахидзе, что он хотел стать премьер-министром, что люди устали от Гарибашвили… Многое зависит от того, от кого слышит этот шепот Бидзина. Рационального, стратегически обоснованного объяснения всему этому нет», — считает Митчелл.



Неформальный консультант олигарха Иванишвили по-прежнему считает, что он — лучшее публичное лицо для «Мечты», что если не за партию, так за Бидзину проголосуют снова.



«Я не уверен, что это так, и что Бидзина не ошибается. Думаю, что инстинкты Бидзины не так остры, как он думает. Я не знаю, как грузинские избиратели смотрят на Бидзину сегодня: могущественный, самый богатый человек, но, в целом, положительный персонаж — или как часть проблемы», — поясняет экс-советник.



Линкольн Митчелл консультировал олигарха до и после выборов 2012 года. С ним коммуникация прекратилась, как он отметил, после того, как он начал критиковать партию власти.



Митчелл считает, что победа «Грузинской мечты» остановила Саакашвили, который «который двигался к укреплению откровенно автократического режима».



Политконсультант указывает на «синдром незаменимости» в грузинской политике — есть два полюса: «Мечта» и «Нацдвижение» — каждый убеждает избирателя, что «только мы, только мы и никто другой можем спасти грузинскую демократию, суверенитет!».



Неформальный экс-советник считает, что «Мечта» могла проиграть, если бы против нее образовалась широкая коалиция. Но для этого Саакашвили должен был покинуть грузинскую политику до того, как его заключили в тюрьму.



«Очевидно, что «Мечта» не хочет иметь коалицию, которая могла бы нанести им поражение. Но появление этой коалиции не устраивает и «Национальное движение», потому что если коалиция будет создана и ее возглавит другая сила, то «Национальное движение» никогда не вернется в правительство и будет вынуждено понизить статус второй силы.



<> Я бы посоветовал ранее Мише, что, прежде чем вы посадите себя в тюрьму — короче говоря, первое, что нужно сделать, это выйти и публично заявить, что вы окончательно покинули грузинскую политику и не будете вмешиваться. Ему следовало сделать это давным-давно, но он этого не сделал по вполне понятным причинам. Если бы Миша так поступил, они бы дали оппозиции пространство для маневра, они бы сказали: Бидзине пора уходить — и это вовсе не значит, что Миша повернется», — считает Митчелл.







У «Нацдвижения», отмечает политконсультант, неверные месседжи.



«Например такое: «Всем правит Бидзина!». Я думаю, большинство грузинских избирателей скажут: да, и что? Что теперь делать? «Национальное движение» говорит: «Бидзина с русскими!» — а в ответ от избирателя слышно: возможно, и что? Это темы, которые волнуют элиту, но в меньшей степени волнуют обычных избирателей», — отмечает Митчелл.



Политконсультант олигарха считает, что народу в Грузии — большинству — людям может все это не нравиться, но они не собираются ставить судьбу на карту до тех пор, пока экономика «растет более или менее стабильно в нужном направлении».



«И если вы посмотрите, где на карте Грузия, то увидите: на западе развязана крупнейшая война в Европе, на юге — еще более страшная война в Газе. В это время, когда вы находитесь в Грузии, вы сначала посмотрите на запад, затем на юг и, вероятно, скажете: «нет, мы здесь, в Грузии, могло быть и хуже». И это гораздо более мощное послание, чем все, что они хотят и могут предложить в Вашингтоне», — говорит Митчелл.



Советник уверен, что «Грузинскую мечту» можно победить — надо просто дистанцироваться от «Национального движения».



«Единственный шанс — вы расходитесь с «Национальным движением», а затем медленно начинаете работать с базой избирателей «Грузинской мечты»: вы предлагаете избирателям слово о том, что вы будете рычагом, опорой, тормозом для того, чтобы кто-то контролировал «Мечту». Выбирайте нас не потому, что у нас совершенно другое видение будущего страны, а потому, что Грузии нужен голос оппозиции в парламенте, голос, который не принадлежит Мише», — заключает Линкольн Митчелл.



Источник: СОВА

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