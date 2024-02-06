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Спикер: для Грузии важен опыт стран, сблизившихся со стандартами ЕС


06.02.2024   13:47


В парламенте состоялась Межпарламентская конференция по европейской интеграции Грузии и Западных Балкан.

Как пишет спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, членство в ЕС — это длительный процесс, и Грузии важно изучить опыт стран, которые приобрели ценные познания на пути к Евросоюзу.

«ЕС — это длительный процесс, требующий должного терпения и упорной работы. В этом процессе важно изучить лучший опыт стран, которые шли по этому пути на протяжении многих лет и приобрели ценный опыт в сближении со стандартами ЕС», — подчеркнул Папуашвили.

Спикер парламента уверен, что в будущем Грузия станет полноправным членом «всех великих семей Евросоюза».

«Грузия готова поддержать строительство мостов сотрудничества между Западными Балканами и восточными соседями Европейского Союза.
Будущее наших стран — в Европейском союзе, и поддержка друг друга на этом пути, безусловно, приведет нас к нашей заветной цели», — заключил Папуашвили.

В свою очередь, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский подчеркнул, что в Грузии все — и партия власти, и оппозиция — должны серьезно отнестись к реформам, и только тогда быть победе.

Герчинский напомнил, что «косметические изменения» не помогут — только преобразующие реформы действенны.

Напомним, 8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Был обнародован рабочий документ, в котором рассматривается политическая ситуация в Грузии, судебная система, права человека и другие важные вопросы.

Мнение Европейской комиссии о расширении касается 9 оговорок, включая выборы 2024 года — Еврокомиссия отмечает, что Грузия должна обеспечить свободный, справедливый и конкурентный избирательный процесс.

Кроме того, завершить и внедрить полную и эффективную судебную реформу, усовершенствовать существующий план действий по деолигархизации, уделить дополнительное внимание проблеме политической поляризации и другое.

Оппозиционная партия «Лело» отказалась от участия в рабочей встрече по выполнению 9 условий ЕС, но примет участие в обсуждениях реформ на уровне комитетов.


Источник: СОВА
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