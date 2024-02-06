|
|
|
Спикер: для Грузии важен опыт стран, сблизившихся со стандартами ЕС
06.02.2024 13:47
В парламенте состоялась Межпарламентская конференция по европейской интеграции Грузии и Западных Балкан.
Как пишет спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, членство в ЕС — это длительный процесс, и Грузии важно изучить опыт стран, которые приобрели ценные познания на пути к Евросоюзу.
«ЕС — это длительный процесс, требующий должного терпения и упорной работы. В этом процессе важно изучить лучший опыт стран, которые шли по этому пути на протяжении многих лет и приобрели ценный опыт в сближении со стандартами ЕС», — подчеркнул Папуашвили.
Спикер парламента уверен, что в будущем Грузия станет полноправным членом «всех великих семей Евросоюза».
«Грузия готова поддержать строительство мостов сотрудничества между Западными Балканами и восточными соседями Европейского Союза.
Будущее наших стран — в Европейском союзе, и поддержка друг друга на этом пути, безусловно, приведет нас к нашей заветной цели», — заключил Папуашвили.
В свою очередь, посол ЕС в Грузии Павел Герчинский подчеркнул, что в Грузии все — и партия власти, и оппозиция — должны серьезно отнестись к реформам, и только тогда быть победе.
Герчинский напомнил, что «косметические изменения» не помогут — только преобразующие реформы действенны.
Напомним, 8 ноября 2023 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Грузии статус кандидата на вступление в ЕС. Был обнародован рабочий документ, в котором рассматривается политическая ситуация в Грузии, судебная система, права человека и другие важные вопросы.
Мнение Европейской комиссии о расширении касается 9 оговорок, включая выборы 2024 года — Еврокомиссия отмечает, что Грузия должна обеспечить свободный, справедливый и конкурентный избирательный процесс.
Кроме того, завершить и внедрить полную и эффективную судебную реформу, усовершенствовать существующий план действий по деолигархизации, уделить дополнительное внимание проблеме политической поляризации и другое.
Оппозиционная партия «Лело» отказалась от участия в рабочей встрече по выполнению 9 условий ЕС, но примет участие в обсуждениях реформ на уровне комитетов.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна